Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül'ün gerçekleştirdiği Mucize Aşk filmi, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Mucize Aşk filmi nerede çekildi ve Mucize Aşk filmi konusu nedir merak ediliyor. Mucize Aşk filmi nerede çekildi? Mucize Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

MUCİZE AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mucize Aşk filmi İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta çekilmiştir.

MUCİZE AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor. Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan çift Batı'da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri bir bir gerçekleştirir.

MUCİZE AŞK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mahsun Kırmızıgül

Mert Turak

Fikret Kuskan

Biran Damla Yılmaz