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MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanma tarihi bekleniyor. MSÜ'nün tercih sonuçları hakkında gelişmeleri takip etmek için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için adaylar tarafından sorgulamalar başladı. MSÜ tercih işlemleri 3 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Haziran ayının ilerleyen günlerinde, MSÜ tercih sonuçlarıyla ilgili resmi açıklamanın ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları'nda askeri alanda eğitim almak isteyen adaylar, tercih sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesinden sorgulayabilecekler. MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak.

Tercih sonuçlarında, adayların Aday Değerlendirme Puanı (ADP) dikkate alınarak tercih öncelikleri doğrultusunda yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek. Adaylar, sonuçları ilgili internet adresinden takip edebilirler.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor. MSÜ tercih sonuçları hakkında ilgili duyuruyu haberimizde paylaşacağız.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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