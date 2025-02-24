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MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir!

MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir!
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından düzenlenen sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar, soru kitapçığını ve cevap anahtarını PDF formatında indirebilirler. MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir!

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) giren adaylar, "MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı belirli süreyle erişime açıldı. Sınava katılan adaylar, MSÜ soru ve cevapları PDF olarak nasıl indirilir? sorusuna yanıt ararken, detaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) paylaşıldı. Peki, 2025-MSÜ soru kitapçığına nasıl ulaşılır? İşte detaylar...

MSÜ SSORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM'nin duyurusuna göre, 2025-MSÜ sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10'luk bölümü, 23 Şubat 2025 tarihinde yayımlandı. Adaylar, MSÜ sorularını ve cevap anahtarını incelemek için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabilir.

MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir!

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI NASIL İNDİRİLİR?

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak MSÜ soru kitapçığını PDF formatında görüntüleyebilirler. Ancak, ÖSYM'nin belirlediği kurallar gereği soruların tamamına yalnızca belirlenen süre boyunca erişim sağlanabilir.

MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir!

MSÜ CEVAP ANHATARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav cevap anahtarı, ÖSYM tarafından sınavın ardından erişime açıldı. Sınav sonuçlarının ise 18 Mart 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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