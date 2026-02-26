Haberler

MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında

MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda görevli 9 sözleşmeli er, "uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

  • Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
  • Soruşturma kapsamında 9 asker gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
  • Şüphelilerin gözaltı süreleri uzatıldı ve bugün yeniden adliyeye çıkarılmaları bekleniyor.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda görev yapan sözleşmeli er statüsündeki bazı personeller hakkında "uyuşturucu" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

SUÇLAMALAR VAHİM

A Haber'den Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

9 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 9 kişi mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan ve Adli Tıp Kurumu'na gönderilen şüphelilerin; kan, kıl ve idrar örnekleri alındı.

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Uyuşturucu madde kullanıldığı değerlendirilen adreslerde arama ve el koyma işlemi yapıldı. Aramalarda ve üst aramalarında, folyo içinde uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Dosyada ayrıca "uyuşturucu madde temin etme" ve "kullanımı kolaylaştırma" suçları yönünden de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin bugün yeniden adliyeye çıkarılması bekleniyor.

MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi

Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi
ABD'de deprem etkisi yaratan ihanet! Pilotun gözünün yaşına bakmadılar

ABD'de deprem etkisi yaratan ihanet! Pilotun gözünün yaşına bakmadılar
Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Damadına kurşun yağdırdı
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi

Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi
Tur atlayan Galatasaray'da taraftarlardan Okan Buruk'a büyük tepki

Tur atladığı maç sonunda hayatının şokunu yaşadı
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç