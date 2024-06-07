Morbius filmi oyuncuları kim, konusu ne? Morbius filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Morbius filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Morbius filmini izleyecek olanların merak ettiği Morbius konusu nedir, Morbius oyuncuları kimler ve Morbius özeti gibi konuları inceliyoruz.

MORBİUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Morbius, hastalığına deva bulmaya çalışırken bambaşka bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un hikayesini konu ediyor. Dr. Morbius, muzdarip olduğu nadir görülen kan hastalığını, deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları kullanarak iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra o, birçok insanüstü güce de sahip olur.

MORBİUS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncu Kadroları - Karakter İsimleri - Seslendirme

Jared Leto ... Dr. Michael Morbius / Morbius (Erden Tunatekin)

Matt Smith ... Lucien / Milo (Murat Şen)

Adria Arjona ... Martine Bancroft (Özge Çeçen)

Jared Harris ... Dr. Emil Nicholas (Ali Ekber Diribaş)

Al Madrigal ... Alberto Rodriguez (Erkan Taşdöğen)

Tyrese Gibson ... Simon Stroud (Oğuz Özoğul)

Corey Johnson ... Bay Fox (Ali Erdinç)

Archie Renaux ... Bobby (Mertkan Acar)

Charlie Shotwell ... Çocuk Michael (Eren Perendi)

Joseph Esson ... Çocuk Milo (Serhat Güray)

Clara Rosager ... Jean (Ezgi Aydın)

Abraham Popoola ... Ryan (Mutlu Albayram)

Zaris-Angel Hator ... Anna (Yasemin Ertorun)

Jojo Macari ... Gabriel (Arda Söyledir)

Michael Keaton ... Adrian Toomes / Vulture (Uğur Taşdemir)