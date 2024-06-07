Üye Girişi
Haberler

Morbius filmi oyuncuları kim, konusu ne? Morbius filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Morbius filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Morbius konusu, özeti ve Morbius oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Morbius filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Morbius filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Morbius filmini izleyecek olanların merak ettiği Morbius konusu nedir, Morbius oyuncuları kimler ve Morbius özeti gibi konuları inceliyoruz.

MORBİUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Morbius, hastalığına deva bulmaya çalışırken bambaşka bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un hikayesini konu ediyor. Dr. Morbius, muzdarip olduğu nadir görülen kan hastalığını, deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları kullanarak iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra o, birçok insanüstü güce de sahip olur.

MORBİUS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncu Kadroları - Karakter İsimleri - Seslendirme

Jared Leto ... Dr. Michael Morbius / Morbius (Erden Tunatekin)

Matt Smith ... Lucien / Milo (Murat Şen)

Adria Arjona ... Martine Bancroft (Özge Çeçen)

Jared Harris ... Dr. Emil Nicholas (Ali Ekber Diribaş)

Al Madrigal ... Alberto Rodriguez (Erkan Taşdöğen)

Tyrese Gibson ... Simon Stroud (Oğuz Özoğul)

Corey Johnson ... Bay Fox (Ali Erdinç)

Archie Renaux ... Bobby (Mertkan Acar)

Charlie Shotwell ... Çocuk Michael (Eren Perendi)

Joseph Esson ... Çocuk Milo (Serhat Güray)

Clara Rosager ... Jean (Ezgi Aydın)

Abraham Popoola ... Ryan (Mutlu Albayram)

Zaris-Angel Hator ... Anna (Yasemin Ertorun)

Jojo Macari ... Gabriel (Arda Söyledir)

Michael Keaton ... Adrian Toomes / Vulture (Uğur Taşdemir)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

DEM Partili Saliha Aydeniz'den Meclis'te skandal sözler: Kürdistan'da işgalcisiniz

DEM Partili Saliha Aydeniz'den Meclis'te skandal sözler: Kürdistan'da işgalcisiniz

 Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

 'AK Parti'ye oy vermem' diyen taksici, araçtaki kişinin kim olduğunu öğrenince donup kaldı

"AK Parti'ye oy vermem" diyen taksici, araçtaki kişinin kim olduğunu öğrenince donup kaldı

Bakmadan Geçme

RU dizisi yasaklandı mı, neden tepki çekiyor? RU dizisi konusu ne, oyuncuları kim, hangi kanalda yayınlanıyor, nerede çekiliyor? Morbius filmi oyuncuları kim, konusu ne? Morbius filmi ne zaman, nerede çekildi? Survivor CANLI izle! 7 Haziran Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Haziran Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Salah Galatasaray'a mı gelecek? Muhammed Salah kaç yaşında, bonservisi ne kadar? Çekya Malta maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Çekya Malta maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gaddar final mi yapıyor? Gaddar sezon finali bugün mü? Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti sezon finali bugün mü? S Sport CANLI izle! 7 Haziran S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport 4K canlı maç izle Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını sezon finali bugün mü? Gaddar 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çekya Malta maçı CANLI izle! (HD) 7 Haziran Çekya Malta maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Ersun Yanal Amedspor teknik direktörü mü oldu? Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı
Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title