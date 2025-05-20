"Mobil şebekeler çökerse ne olur?" sorusu, özellikle deprem, siber saldırı ya da sistemsel arıza gibi olağanüstü durumların yaşandığı anlarda sıkça gündeme geliyor. vatandaşlar, mobil şebekeler çökerse ne olur? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, mobil şebekeler çökerse ne olur? GSM operatörleri çalışmazsa ne yapılır?

MOBİL ŞEBEKELER ÇÖKERSE NE OLUR?

Mobil şebekelerin çökmesi halinde ilk olarak sesli aramalar ve mesajlaşma hizmetleri durur. Vatandaşlar cep telefonlarıyla iletişim kuramaz hale gelir. Özellikle afet anlarında ihtiyaç duyulan acil çağrı hizmetlerine ulaşılamaması, güvenlik açısından büyük bir risktir. Aynı zamanda internet bağlantısının da kesilmesiyle birlikte WhatsApp, e-posta, sosyal medya, e-devlet, internet bankacılığı gibi tüm dijital hizmetlere erişim kesilir.

Mobil şebekelerin çökme nedenleri arasında doğal afetler (deprem, fırtına, sel), elektrik kesintileri, baz istasyonu arızaları, siber saldırılar (örneğin DDoS saldırıları) ve çok yoğun kullanıcı trafiği sayılabilir. Özellikle seçim geceleri, bayramlar ve kriz dönemlerinde şebekeye binen yük artışı çökmelere neden olabilir.