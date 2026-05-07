Haberler

MİT yalanıyla büyük vurgun! Psikoloğu 10 milyon TL dolandırdılar

MİT yalanıyla büyük vurgun! Psikoloğu 10 milyon TL dolandırdılar Haber Videosunu İzle
MİT yalanıyla büyük vurgun! Psikoloğu 10 milyon TL dolandırdılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, hedef aldıkları 53 yaşındaki psikoloğu, "Hakkınızda terör soruşturması var" diyerek yaklaşık 10 milyon lira dolandırdı. Şüpheliler, altın ve dövizleri almak için dolandırdıkları kadını Şişli Maçka Parkı'nda bekledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan 2026 günü saat 17.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde denetim yaptığı sırada durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu. Kimlikleri belirlenen Ö.S. (21), Y.E.G.(18) ve M.T.’nin (21) üzerlerinde yapılan aramada 155 gram altın ile 19 bin 800 dolar ele geçirildi.

DEKONT ÜZERİNDEKİ İSİMDEN MAĞDURA ULAŞILDI

Polis ekipleri, altın ve paraların arasında bulunan dekont üzerindeki isimden yola çıkarak M.A. (53) isimli kadınla irtibata geçti. Yapılan görüşmede M.A.’nın, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından "Hakkınızda terör soruşturması var" denilerek kandırıldığı ortaya çıktı. 

PARÇA PARÇA 10 MİLYON TL VERMİŞ

Kadının, 7 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 10 milyon TL değerindeki altın ve dövizi parça parça şüphelilere teslim ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin üzerinden çıkan altın ve dövizin de aynı gün Şişli Maçka Parkı civarında mağdur kadın tarafından teslim edildiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından denetim noktasında yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen altın ve paralara da el konuldu.

Ö.S. (solda), Y.E.G. (ortada) ve M.T. (sağda)

TUTUKLANDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan Ö.S., Y.E.G. ve M.T., “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Bolu'dan sonra Elazığ’da da görüldü! Bir ısırığı öldürüyor

Bolu'dan sonra bir ilimizde daha görüldü! Tek ısırığı öldürüyor
Mısır televizyonunda 'Yıldırımhan' övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz

Yıldırımhan komşuyu heyecanlandırdı! Sunucudan olay sözler
Sokak ortasında dans akımı Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

Yurt dışındaki akım Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi

Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat

İşte seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat