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Mısır Çarşısı'nda yangın mı var? Mısır Çarşısı'nda yangın mı çıktı, neden?

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İstanbul'da Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Peki, Mısır Çarşısı'nda yangın mı var? Mısır Çarşısı'nda yangın mı çıktı, neden?

Mısır Çarşısı'nda yangın mı var? Sorusu merak ediliyor. İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından biri olan Mısır Çarşısı'ndan sebebi henüz belirlenemeyen nedenle duman yükselmeye başladı. Esnafın ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor. Peki, Mısır Çarşısı'nda yangın mı var? Mısır Çarşısı'nda yangın mı çıktı, neden?

MISIR ÇARŞISI'NDA YANGIN MI VAR?

İstanbul'da Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin gezmek ve alışveriş yapmak için geldiği ve İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Mısır Çarşısı'ndan yükselen alevler yürekler ağza getirdi. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman, kentin farklı noktalarından da görüldü. Yangının çıkış nedenine dair henüz net bir bilgi bulunmazken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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