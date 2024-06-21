Miras filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Miras filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Miras filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Miras filmini izleyecek olanların merak ettiği Miras konusu nedir, Miras oyuncuları kimler ve Miras özeti gibi konuları inceliyoruz.

MİRAS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Monroe ailesi, zengin ve güçlü bir ailedir. Milyoner Archer Monroe'nun beklenmedik ölümünün ardından kızı Lauren, çocukken oynadığı yer altı sığınağında saklanan mirasla ilgili işaretler içeren bir zarf alır. Lauren, babası tarafından bırakılmış olan mirasın detaylarını anlamaya çalıştıkça daha karmaşık bir bilmecenin içine doğru çekilmeye başlar

Yönetmen : VAUGHN STEIN