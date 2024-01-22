Miraç Kandili ne zaman? 2024 Miraç Kandili hangi gün?

Mübarek 3 ayların ve Recep ayının 2. kandili Miraç Kandili'dir. Miraç Kandili bu yıl hangi gün ve geceye denk geliyor merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili hangi gün, ne zamana denk geliyor 2024? Bu yıl Miraç Kandili günü ve gecesi hangi tarihe denk gelecek? Miraç Kandili ne zamandır? Miraç Kandili günü ve gecesi ne zaman? İşte detaylar...

MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLDU?

Miraç Kandili 2023 yılında 17 Şubat tarihinde idrak edilecek. Miraç Kandili'nin idrak edildiği Miraç gecesinde İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

MİRAÇ OLAYI NEDİR?

Rivayetler; Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Miraç Kandili 2023 yılında 17 Şubat tarihinde idrak edilecek. Miraç Kandili'nin idrak edildiği Miraç gecesinde İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

MİRAÇ KANDİL GECESİ NELER YAPILIR?

Miraç gecesi yapılacak ibadetler Diyanet bilgileri ile gerçekleşecek. Kur'ân–ı Kerim okuma, namaz kılma, bol bol zikir, evradü ezkarda bulunma bu gece yapılacak ibadetler arasında yer alıyor.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2024?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.