Milyonlarca hayranı bu sorunun cevabını arıyor: Kylie Jenner’ın silikonu mu patladı?

Dünyanın en çok takip edilen magazin figürlerinden biri olan 28 yaşındaki Kylie Jenner, California, Palm Springs’te düzenlenen Coachella Müzik Festivali'nin ilk hafta sonunda tüm bakışları üzerine topladı. Ancak bu kez dikkat çeken sadece Jenner'ın ikonik festival stili değil, hayranlarının bir sağlık krizi olarak nitelendirdiği şaşırtıcı bir detay oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafların ardından takipçileri, yıldız ismin göğüs implantlarından birinin patlamış yani rüptür olmuş olabileceğine dair ciddi endişeler dile getirmeye başladı. Kylie Jenner, festival boyunca Kendall Jenner ve Hailey Bieber gibi yakın dostlarıyla partilerken, tercih ettiği dekolteli ve şeffaf üstlerle stilini sergiledi.

Ancak Reddit ve Instagram gibi platformlarda bir grup dikkatli takipçi, Jenner’ın göğüs yapısında olağandışı bir çöküntü veya dalgalanma fark ettiklerini iddia etti. Bir Reddit kullanıcısı, neler oluyor, bir taraf neden pütürlü görünüyor diye sorarken, bir diğeri acaba implantı mı rüptür oldu yorumuyla tartışmayı alevlendirdi.

Hayranların bu kadar spesifik tahminlerde bulunmasının ardında, Kylie’nin geçtiğimiz yıllarda estetik operasyonları hakkında yaptığı dürüst açıklamalar yatıyor. Kylie Jenner, uzun süre reddettiği göğüs estetiğini ilk kez 2023 yılında itiraf etmiş ve 19 yaşında gizli bir operasyon geçirdiğini açıklamıştı. Jenner, geçtiğimiz yıl bir

TikTok videosuna verdiği yanıtta operasyonun teknik detaylarını dahi paylaşarak şeffaflıkta yeni bir dönem başlatmıştı. Ünlü yıldız, 445 cc, orta profil, kas altı, silikon ve Dr. Garth Fisher detaylarını paylaşarak merak edilenleri yanıtlamıştı. Kardashian-Jenner ailesinin uzun süreli doktoru olan ünlü cerrah Garth Fisher tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, Kylie tarafından daha sonra keşke çocuk sahibi olana kadar bekleseydim sözleriyle pişmanlık olarak nitelendirilmişti.

Hayranların Coachella fotoğraflarındaki endişesi de tam olarak bu büyük ve hacimli implantların zamanla doku üzerinde yaratabileceği komplikasyonlara dayanıyor. Uzmanlara göre, silikon göğüs implantlarında meydana gelen yırtılmalar genellikle sessiz rüptür olarak adlandırılır. Tuzlu su implantların aksine, silikon jel sızdığında göğüs bir anda sönmez; bunun yerine jel, vücut tarafından oluşturulan kapsülün içinde kalır.

Tıbbi kaynaklara göre implant rüptürünün en yaygın belirtileri arasında göğsün konturunda beklenmedik bozulmalar veya asimetri yer alıyor. Ayrıca dokuda hissedilen aşırı sertlik, deri altında görülen yumrular ve bölgede geçmeyen sızlama hissi de önemli işaretler arasında kabul ediliyor. Kylie’nin Coachella fotoğraflarında görülen pütürlü görünüm, tıbbi olarak rippling yani dalgalanma olarak da bilinen bir durum olabilir. Bu durum, implantın kenarlarının deri altından belli olmasıdır ve genellikle düşük vücut yağına sahip kişilerde veya büyük implant tercih edildiğinde ortaya çıkabilen estetik bir sorundur.

Sağlık iddialarının gölgesinde Kylie Jenner festivalin tadını çıkarmaya devam ediyor. Justin Bieber'ın sahne aldığı festivalde, üzerinde ünlü şarkıcının yüzü olan vintage bir atletle görüntülenen Kylie, tırnaklarını da Bieberchella konseptiyle hazırlattı.