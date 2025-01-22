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Milli yas resmi tatil mi, milli yasta okullar tatil olur mu?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında açıklamalar yapıyor. Erdoğan Bolu'daki yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Milli yas resmi tatil mi, milli yasta okullar tatil olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler dolayısıyla 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. Peki, Milli yas resmi tatil mi, milli yasta okullar tatil olur mu?

MİLLİ YAS RESMİ TATİL Mİ?

Milli yaslar ya da ulusal yaslar resmi tatil niteliği taşımazlar. Bu sebeple ülkede yarın mesai normal sürecinde devam edecek.

NEDEN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında açıklamalar yapıyor. Erdoğan Bolu'daki yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yaralanan vatandaşlarımızdan 17'si taburcu edildi. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailesine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki arkadaşlarımızdan düzenli bilgi aldık. Gerek yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespit edilmesi için idari ve adli soruşturmalar başlatılmıştır.

İşletme sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar hukuk önünde bunun hesabını verecektir.

Milli yas resmi tatil mi, milli yasta okullar tatil olur mu?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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