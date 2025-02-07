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Milletvekilleri trafik cezalarından muaf mı?

Milletvekilleri trafik cezalarından muaf mı?
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Türkiye'deki milletvekillerinin trafik cezalarına karşı muaf olup olmadığı konusu, vatandaşlar arasında sıkça tartışılan bir konu oluyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda milletvekillerinin trafik cezalarından muaf tutulacağı iddia ediliyor. Peki,

Milletvekilleri trafik cezalarından muaf mı? Bu soru, birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milletvekilleri de genel trafik kurallarına tabidir ve ihlal etmeleri durumunda ceza alabilirler. Türk halk müziği sanatçısı ve eski CHP milletvekili Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis'ten arandığını ve bir aracının trafik cezalarından muaf tutulabileceğinin kendisine bildirildiğini açıkladı. Peki, Milletvekilleri trafik cezalarından muaf mı? Detaylar haberimizde...

MİLLETVEKİLLERİ TRAFİK CEZALARINDAN MUAF MI?

Türk halk müziği sanatçısı ve eski CHP milletvekili Sabahat Akkiraz, Meclis'ten gelen bir bilgilendirme sonrası sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Akkiraz, kendisine bir dilekçe ile başvurması halinde bir aracının trafik cezalarından muaf olabileceğinin bildirildiğini belirtti. Açıklamasında, bu duruma sert tepki göstererek "Kurallar herkes içindir" ifadesini kullandı.

TBMM'den gelen bilgilendirme sonrası, sosyal medya kullanıcıları arasında konu gündem olurken, "Milletvekilleri trafik cezalarından muaf mı?" sorusu yeniden tartışılmaya açıldı. Akkiraz'ın bu açıklaması, halk arasında büyük yankı uyandırdı ve milletvekillerine özel ayrıcalıklar hakkında eleştirilerin artmasına sebep oldu.

Milletvekilleri trafik cezalarından muaf mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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