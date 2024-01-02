Milan - Cagliari maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Milan - Cagliari maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
İtalya Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Milan - Cagliari maçı oynanıyor. Milan - Cagliari maçı kaç kaç merak ediliyor. Milan - Cagliari canlı maç anlatımı ve Milan - Cagliari maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Milan - Cagliari maçı kaç kaç? Milan maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Milan - Cagliari maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
Milan - Cagliari maçı kaç kaç? İtalya Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Milan - Cagliari maçı oynanıyor. Milan - Cagliari maçı kaç kaç merak ediliyor. Milan - Cagliari canlı maç anlatımı ve Milan - Cagliari maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Milan - Cagliari maçı kaç kaç? Milan maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Milan - Cagliari maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde!
MİLAN - CAGLİARİ MAÇI KAÇ KAÇ?
Milan - Cagliari maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.
MİLAN - CAGLİARİ MAÇI CANLI YAYIN
Milan - Cagliari maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
MİLAN - CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Milan - Cagliari maçı saat 23.00'te başlayacak.
MİLAN - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN?
Milan - Cagliari maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.
MİLAN - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Milan - Cagliari maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
MİLAN - CAGLİARİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Milan - Cagliari maçı Milan'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.