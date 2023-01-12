Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden bir olan Mika Slowana hakkında merak edilenler var. Kısmetse Olur programında gündeme gelen isim hakkında araştırılanlar arasında Mika Slowana kimdir? Mika Slowana kaç yaşında, nereli? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde.

Kısmetse Olur programında gündem olan isim olan Mika Slowana hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Mika Slowana'nın hayatı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Mika Slowana kimdir? Mika Slowana kaç yaşında, nereli? Mika Slowana hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

MİKA SLOWANA KİMDİR?

Mika Slowana 24 yaşındadır. 175 cm boyu olan ve 59 kg olan Mika Slowana Spor Akademisi'nden mezun olmuştur. Annesi İran kökenli ve babası Türk olan isim Ankaralıdır.