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Mide balonu ameliyatı yasaklandı mı 2025?

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bir firmaya ait mide balonu sisteminin uygulanmasını AB Komisyonu'nun nihai kararına kadar tedbir amaçlı durdurdu. Peki, Mide balonu ameliyatı yasaklandı mı 2025?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bir firmaya ait mide balonu sisteminin piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak durdurulduğunu bildirdi. Mide balonu ameliyatı yasaklandı mı 2025?

MİDE BALONU AMELİYATI YASAKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'ndan medyada yer alan "mide balonu artık yasak" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu haberin kaynağının TİTCK'nın resmi internet sitesindeki duyuru olduğu belirtilen açıklamada, "TİTCK, 2 Ocak 2025 tarihli duyurusunda, bir firmaya ait mide balonu sisteminin tüm barkodlarının AB Komisyonu tarafından nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak piyasaya arzının, piyasada bulundurulmasının, önerilmesinin veya teşhir edilmesinin durdurulmasına; ayrıca ürünün TİTCK Ürün Takip Sistemi'ndeki ürün hareketlerinin de kısıtlanmasına karar verildiğini açıklamıştır." bilgisi paylaşıldı.

HASTALARDA RİSK YARATABİLİR

Fransa'nın söz konusu ürünün uygun olmayan koşullarda takılması sonucu hastalarda risk yaratabildiği görüşünden hareketle, bu firmaya ait mide balonu sisteminin ülkesinde uygulanmasını yasakladığı, ayrıca tüm Avrupa'da yasaklanması talebiyle AB Komisyonu'na başvurduğu bildirilen açıklamada, " Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da AB Komisyonu'ndan çıkacak karar süresince söz konusu mide balonu sisteminin Türkiye'de uygulanmasını durdurmuştur." ifadelerine yer verildi.

Mide balonu ameliyatı yasaklandı mı 2025?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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