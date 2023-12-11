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Miami Beach'te Türk Mutfağına Özgü SUMAK Restoran Açılıyor

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ABD'nin Florida Eyaleti'nin Miami şehrinde Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini otantik ve modern mutfak anlayışı ile ünlü Türk şefi ile hedefleyen SUMAK adlı restoran Miami Beach 71 st'de açılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida Eyaleti Miami Beach bölgesinde açılacak olan SUMAK otantik Turkish Restaurant adı ile Türk mutfağını Amerika'da yaşayan her kesime en kaliteli, en lezzetli ve en iyi sunumlarla sağlamayı hedefliyor. Şömineli bir otantik bahçesi olan SUMAK restoranda haftada bir gün Türkiye'nin güzide lezzeti Erzurum cağ kebabı, olacak tamamen modern mutfak anlayışı ile hizmet edecek restoranın menüsü ise fark yaratacak iddialı bir menü olacağı.

Zafer Açık, tarafından açılacak olan SUMAK otantik Turkish Restaurant'ın Chefi ise bir Türk Chef Reşat Aydın olacak Miami ve tüm Amerika'da fark yaratacak menü tasarımıyla hizmete girecek.

Miami Beach'te Türk Mutfağına Özgü SUMAK Restoran Açılıyor

Toplamdabahçesi ile birlikte 120 kişilik kapasitesi ile Miami Beach'e yeni bir otantik bir Türk restoranı kazandıracak olan Zafer Açık. kaliteli hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyeti, ve başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz tarzda ilginç şovları sunumları ve tabii ki damak çatlatan lezzetleriyle görülmeye değer bir mekan tasarladığını anlattı.

Oldukça ferah ve otantik döşenen mekanda, her şey özel olarak tasarlanmış ve mekanın ferahlığı ve otantikliği ile hizmet verecek olan 'SUMAK otantik Turkish & Mediterranean Restaurant' otantik Türk mutfağı lezzetlerini barındıracak.

Haberler.com / Betül Cirit - Gastronomi

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