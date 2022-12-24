Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile hastane randevusu nasıl alınır ve MHRS randevu sistemi ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.. MHRS ile hastane randevusu nasıl alındığı ve internet üzerinden MHRS randevu alma ekranı araştırılıyor. Peki, MHRS ile hastane randevusu nasıl alınır? MHRS randevu sistemi ekranı!

Mhrs platformu üzerinden istediğiniz hastane için randevu almak mümkündür. MHRS ile hastane randevusu nasıl alınır ve MHRS randevu sistemi ekranı araştırılıyor. Kolaylıkla randevu almak için MHRS randevu ekranı merak ediliyor. MHRS ile hastane randevusu nasıl alınır? MHRS randevu sistemi ekranı! Detaylar haberimizdedir…

MHRS İLE HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Çağrı Merkezi 182 arayarak Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden randevu alınabilir. Canlı operatör ile yapılan görüşmede kimlik bilgilerinizi verdikten sonra, randevu almak istediğiniz bölüm ve hastaneyi belirterek uygun tarih var ise randevu oluşturabilirsiniz.

Bununla birlikte, MHRS resmi sitesinden ve e-devlet üzerinden dilediğiniz hastane için randevu alabilirsiniz.

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