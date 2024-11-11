Mezarlıkta duş alan kadın kim (Alanya)?

Alanya'da mezarlık ziyareti yapan bir şahıs tarafından kaydedilen görüntü büyük ses getirdi. Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kadın, mezarlık içerisinde çırılçıplak soyunarak su bidonuyla duş alırken görüntülendi. Mezarlıkta duş alan kadın kim?

MEZARLIKTA DUŞ ALAN KADIN KİM?

Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kadın, su bidonuyla çırılçıplak soyunarak mezarlık içerisinde duş aldı.

Mezarlık ziyareti sırasında manzara ile karşılaşan bir vatandaş cep telefonuyla olayı saniye saniye kaydetti.