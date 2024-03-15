Mevlüt Ekmekçi kimdir? AK Parti Mersin- Mezitli Belediye Başkan adayı Mevlüt Ekmekçi kaç yaşında, nereli?
Mevlüt Ekmekçi kimdir? AK Parti Mersin- Mezitli Belediye Başkan adayı Mevlüt Ekmekçi kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Mersin-Mezitli Belediye Başkan adayı Mevlüt Ekmekçi hakkında merak edilenler. Ekmekçi'nin yaşamı, nereli olduğu ve politik kariyeri merak ediliyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mersin- Mezitli Belediye Başkan adayı Mevlüt Ekmekçi oldu. Peki, Mevlüt Ekmekçi kimdir? AK Parti Mersin- Mezitli Belediye Başkan adayı Mevlüt Ekmekçi kaç yaşında, nereli?
MEVLÜT EKMEKÇİ KİMDİR?
31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mersin- Mezitli Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.