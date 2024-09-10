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Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

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2024 yılında önemli dini günlerin tarihleri merak ediliyor. Mevlid Kandili'nin hangi güne denk geldiği ve ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? İşte detaylar!

Mevlid Kandili, İslam dünyasında önemli bir gün olarak kabul ediliyor ve çeşitli dini etkinliklerle, dualarla ve sosyal yardımlarla anılıyor. Bu gün, Hz. Muhammed'in hayatının ve sünnetinin hatırlanması, öğretilerinin yaşatılması için önemli bir gündür. Mevlid Kandili'nin ne zaman denk geldiği merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, bu yıl Mevlit Kandili hangi güne denk geliyor? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili bu sene 14 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvime göre ise Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor.

Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

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2024 KANDİL GÜNLERİ

11 Ocak 2024 Perşembe Regaib Kandili
12 Ocak 2024 Cuma Üç Aylar Başlangıcı
6 Şubat 2024 Salı Mirac Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi Berat Kandili
5 Nisan 2024 Cuma Kadir Gecesi
14 Eylül 2024 Cumartesi Mevlid Kandili
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Mevlit Kandili

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