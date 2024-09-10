Mevlid Kandili, İslam dünyasında önemli bir gün olarak kabul ediliyor ve çeşitli dini etkinliklerle, dualarla ve sosyal yardımlarla anılıyor. Bu gün, Hz. Muhammed'in hayatının ve sünnetinin hatırlanması, öğretilerinin yaşatılması için önemli bir gündür. Mevlid Kandili'nin ne zaman denk geldiği merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, bu yıl Mevlit Kandili hangi güne denk geliyor? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili bu sene 14 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvime göre ise Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor.

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