Üye Girişi
Haberler

Metroda toka satan çocuğu döven kim, yakalandı mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada Yenikapı-Hacıosman seferini yapan M2 Metro hattında, saç tokası satan bir çocuğa tokat atıldığına dair bir video gündem oldu. Peki, Metroda toka satan çocuğu döven kim, yakalandı mı?

İstanbul metrosunda bir kişi saç tokası satan çocuğa tokat attı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde diğer yolcuların şahsı engellemeye çalıştığı görüldü. Peki, Metroda toka satan çocuğu döven kim, yakalandı mı?

METRODA TOKA SATAN ÇOCUĞU DÖVEN KİM, YAKALANDI MI?

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu haberi gördüm. Atladım. Sonra içim içimi yedi. Biz neye dönüştük böyle? Bu haberi yazmaya çekinmek bile başlı başına bir facia. Neden? eee linç yeriz. Çünkü çocuk Suriyeli. Dostlarım! 100kez yazdım 101 kez yazmaya devam ediyorum. Ben başından beri Suriyeli sığınmacılar konusuna karşıyım. Bir an önce ama bir an önce güvenli bir şekilde ülkelerine gönderilmeliler. Bu ayrı bir konu. Ama bu değil. Hiç değil!!! İstanbul'da metroda saç tokası satan bir çocuğa bu şiddet ne?? Bu çocuğun suçu ne? Suçu bu insanlarda aramayın!!"

Fatih Tezcan da olaya tepki gösterdi Tezcan, yaptığı paylaşımda "Bu videonun gerisi nerede? Oradakiler, toka satan el kadar kız çocuğunu ağlata ağlata yalvarta yalvarta döven bir ortalık evladının ağzını burnunu dağıtmadılarsa daha konuşmayalım bu ülkenin işi bitmiş demektir! Videonun devamı nerede?" ifadelerini kullandı. Fatih Tezcandaha sonra yaptığı bir başka paylaşımda şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı..

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sosyal Medya Hacıosman 3-sayfa Mahkeme Hukuk 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Amedspor puan durumu ne, kaçıncı sırada? Metroda toka satan çocuğu döven kim, yakalandı mı? 29-30 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Karatay, Selçuklu elektrik kesintisi 29-30 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Kepez, Konyaaltı elektrik kesintisi 29-30 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yavuzeli, Şehitkamil, Şahinbey elektrik kesintisi listesi 30 Ağustos yollar kapalı mı? 30 Ağustos hangi yollar kapalı? #129300 29-30 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Akhisar, Salihli, Alaşehir elektrik kesintisi 29-30 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Buca, Bornova elektrik kesintisi MasterChef 29 Ağustos Perşembe kural ihlali yapan kim, kimin tabağından kılçık çıktı? 29-30 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Pendik, Sarıyer, Ataşehir elektrik kesintisi Türkiye İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı ne maçı? Galler Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Galler Türkiye maçı ne maçı? 29-30 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Yenimahalle, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 29-30 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Trabzonspor St Gallen maçını hangi kanal veriyor? (ŞİFRESİZ) Trabzonspor St Gallen Konferans Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Balıkesir (Bandırma-Burhaniye) 30 Ağustos konserleri ne zaman saat kaçta? "Ücretsiz" Demet Akalın, Merve Özbey, Feridun Düzağaç konseri ne zaman? 30 Ağustos ulaşım ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı köprüler ücretsiz mi?
title