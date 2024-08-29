İstanbul metrosunda bir kişi saç tokası satan çocuğa tokat attı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde diğer yolcuların şahsı engellemeye çalıştığı görüldü. Peki, Metroda toka satan çocuğu döven kim, yakalandı mı?

METRODA TOKA SATAN ÇOCUĞU DÖVEN KİM, YAKALANDI MI?

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu haberi gördüm. Atladım. Sonra içim içimi yedi. Biz neye dönüştük böyle? Bu haberi yazmaya çekinmek bile başlı başına bir facia. Neden? eee linç yeriz. Çünkü çocuk Suriyeli. Dostlarım! 100kez yazdım 101 kez yazmaya devam ediyorum. Ben başından beri Suriyeli sığınmacılar konusuna karşıyım. Bir an önce ama bir an önce güvenli bir şekilde ülkelerine gönderilmeliler. Bu ayrı bir konu. Ama bu değil. Hiç değil!!! İstanbul'da metroda saç tokası satan bir çocuğa bu şiddet ne?? Bu çocuğun suçu ne? Suçu bu insanlarda aramayın!!"

Fatih Tezcan da olaya tepki gösterdi Tezcan, yaptığı paylaşımda "Bu videonun gerisi nerede? Oradakiler, toka satan el kadar kız çocuğunu ağlata ağlata yalvarta yalvarta döven bir ortalık evladının ağzını burnunu dağıtmadılarsa daha konuşmayalım bu ülkenin işi bitmiş demektir! Videonun devamı nerede?" ifadelerini kullandı. Fatih Tezcandaha sonra yaptığı bir başka paylaşımda şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı..