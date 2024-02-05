Mesut Coşkun öldü mü? Kaymakam Mesut Coşkun öldürüldü mü?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Kaymakamı Mesut Coşkun'un evinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın başlatıldığını belirtti ve Coşkun'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Mesut Coşkun öldü mü? Kaymakam Mesut Coşkun öldürüldü mü?

MESUT COŞKUN ÖLDÜ MÜ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Kaymakamı Mesut Coşkun'un evinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

KAYMAKAM MESUT COŞKUN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.