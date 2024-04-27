Son dönemin parlayan sanatçılarından biri olan Mert Demir, geniş bir kesimin merak konusu oldu. Şarkıları ile gönülleri kazanan Mert Demir, son olarak da oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilişkisi sonrası araştırılmaya başlandı. MERT DEMİR KİMDİR? Mert Demir kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte merak edilenler...

MERT DEMİR KİMDİR?

Türk müzisyen Mert Demir, 26 Aralık 1993 tarihinde İstanbul, Beyoğlu'nda dünyaya geldi. Müzik tutkusu, çocuk yaşlarda gitarla tanışmasıyla başladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra, O Ses Türkiye yarışmasında yer alarak müzik kariyerine adım attı. O Ses Türkiye'deki başarısının ardından profesyonel müzik hayatına başladı ve sahne performanslarıyla dikkat çekti. "Uyan" adlı ilk teklisini 2017'de yayınladıktan sonra pop, bedroom pop, R&B ve arabesk gibi çeşitli müzik türlerinde başarılı çalışmalarına devam etti.