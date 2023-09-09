Türkiye genelinde gün içerisinde meydana gelen depremler nedeniyle Mersin son dakika deprem mi oldu? Merak ediliyor. Yaşanan sarsıntılar zaman zaman vatandaşları tedirgin ediyor ve Mersin son dakika deprem mi oldu? Sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Mersin son dakika deprem mi oldu? Mersin'de az önce deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Mersin son dakika deprem mi oldu? Sorusu araştırılmakta. AFAD ve Kandilli rasathanesi son 500 deprem listesine göre Mersin son dakika deprem mi oldu? geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Mersin son dakika deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Mersin son dakika deprem mi oldu? Mersin'de az önce deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

MERSİN SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Konya'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.