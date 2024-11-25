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20 ilde daha okullar tatil edildi

20 ilde daha okullar tatil edildi

Mersin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Mersin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Mersin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Mersin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
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Mersin Valiliği, 25 Kasım Pazartesi günü Mut ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda bir günlük tatil ilan etti. Ancak, 26 Kasım Salı günü için henüz bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 11 şehirde yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki, Mersin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Mersin'de okul yok mu?

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımda ve eğitimde aksamaların yaşanmasına neden oluyor. 10 kentte il genelinde 8 kentte de bazı ilçelerde eğitime 1 gün daha ara verildi. Mersin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Mersin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

25 Kasım Pazartesi Mersin Valiliği, Mut ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini bildirilmişti.

26 Kasım Salı günü ile ilgili olarak henüz açıklama yapılmadı.

11 ŞEHİRDE 'SARI' ALARM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 26 Kasım salı günü yoğun kar yağışı beklenen Amasya, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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