Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu etkisi nedir? Merkür retrosunda eski sevgili döner mi? Merkür gerileme dönemi her yıl belli zamanlarda gerçekleşiyor ve insanlar üzerinde etkileri de görülüyor. Ağustos ayının başında başlayan Merkür retrosu ne zaman bitiyor, etkisi nedir sorularının cevabı haberimizde…

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Merkür Retrosu 6 Ağustos'ta Başak burcunda başladı ve 14 Ağustos'ta Aslan burcuna geçti. Retro, 30 Ağustos'ta sona erecek ve 1 Eylül itibariyle burçlar rahatlama yaşayacak. Astrologlara göre, bu dönem ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren işler ve estetik konularda dikkatli olunması gereken bir zamandır. İletişim sorunları ve yanlış anlaşılmalar bu süreçte artabilir.

MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NELER?

Kararsızlık, yanlış anlaşılmalar, karmaşalar, eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesi, teknolojik aletlerin bozulması, planların aksaması gibi etkiler görülebilir. Merkür retrosu korkutucu gelse de, anladığınızda bu zamanı kendi avantajınıza çevirebilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, bazı kararları erteleyebilir veya iç dünyanıza dönüp biraz yavaşlayabilirsiniz. Bu süreçte en önemlisi sabırdır.