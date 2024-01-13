Merhamet mi, Cinayet mi oyuncuları! Merhamet mi, Cinayet mi oyuncu kadrosunda kimler var?
Merhamet mi, Cinayet mi yapımında yer almakta olan oyuncular, izleyicilerin dikkatini çekiyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde sık sık araştırılıyor. Peki, Merhamet mi, Cinayet mi oyuncuları! Merhamet mi, Cinayet mi oyuncu kadrosunda kimler var?
Merhamet mi, Cinayet mi oyuncularını araştırmakta olan birçok izleyici, yapım hakkındaki detayları sorgulatıyor. Yönetmen koltuğunda Afonso Poyart'ın oturduğu Merhamet mi Cinayet mi filmi, 2024 yılının ilk ayında televizyon ekranlarında yer alıyor. Peki, Merhamet mi, Cinayet mi oyuncuları! Merhamet mi, Cinayet mi oyuncu kadrosunda kimler var?
MERHAMET Mİ, CİNAYET Mİ KONUSU NE?
Afonso Poyart'ın filmi, korkunç cinayetler işleyen ve hiç iz bırakmadan kimliğini gizleyen bir seri katilin peşinde genç bir FBI dedektifinin hikayesini anlatıyor. Genç dedektif, kızının ölümünden sonra hayata küsen emekli bir tıp uzmanına ihtiyaç duyar ve onu davayı çözmek için ikna etmek zorundadır.
MERHAMET Mİ, CİNAYET Mİ OYUNCULARI
Colin Farrell
Luisa Moraes
Kenny Johnson
Janine Turner
Autumn Dial
Sharon Lawrence
Xander Berkeley
Jose Pablo Cantillo
Matt Gerald
Joshua Close
Marley Shelton
Adam Boyer
Russell Durham Comegys
Jordan Woods-Robinson
Rey Hernandez
Angela Kerecz
Keith Ewell
Kresh Novakovic
Frank Brennan
Tara Arroyave
Jake Lawson
Adam Drescher
Niyi Oni
David Weiss
Jeff Duran
Malina Germanova
Debi Kimsey
Shaheed Malik
Charles Lawlor
Michelle Pokopac
Joey Phillips
Bruce Taylor
John Merical