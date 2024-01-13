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Merhamet mi, Cinayet mi oyuncuları! Merhamet mi, Cinayet mi oyuncu kadrosunda kimler var?

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Merhamet mi, Cinayet mi yapımında yer almakta olan oyuncular, izleyicilerin dikkatini çekiyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde sık sık araştırılıyor. Peki, Merhamet mi, Cinayet mi oyuncuları! Merhamet mi, Cinayet mi oyuncu kadrosunda kimler var?

Merhamet mi, Cinayet mi oyuncularını araştırmakta olan birçok izleyici, yapım hakkındaki detayları sorgulatıyor. Yönetmen koltuğunda Afonso Poyart'ın oturduğu Merhamet mi Cinayet mi filmi, 2024 yılının ilk ayında televizyon ekranlarında yer alıyor. Peki, Merhamet mi, Cinayet mi oyuncuları! Merhamet mi, Cinayet mi oyuncu kadrosunda kimler var?

MERHAMET Mİ, CİNAYET Mİ KONUSU NE?

Afonso Poyart'ın filmi, korkunç cinayetler işleyen ve hiç iz bırakmadan kimliğini gizleyen bir seri katilin peşinde genç bir FBI dedektifinin hikayesini anlatıyor. Genç dedektif, kızının ölümünden sonra hayata küsen emekli bir tıp uzmanına ihtiyaç duyar ve onu davayı çözmek için ikna etmek zorundadır.

MERHAMET Mİ, CİNAYET Mİ OYUNCULARI

Anthony Hopkins

Colin Farrell

Abbie Cornish

Jeffrey Dean Morgan

Luisa Moraes

Kenny Johnson

Janine Turner

Autumn Dial

Sharon Lawrence

Xander Berkeley

Jose Pablo Cantillo

Matt Gerald

Joshua Close

Marley Shelton

Adam Boyer

Russell Durham Comegys

Jordan Woods-Robinson

Rey Hernandez

Angela Kerecz

Keith Ewell

Kresh Novakovic

Frank Brennan

Tara Arroyave

Jake Lawson

Adam Drescher

Niyi Oni

David Weiss

Jeff Duran

Malina Germanova

Debi Kimsey

Shaheed Malik

Charles Lawlor

Michelle Pokopac

Joey Phillips

Bruce Taylor

John Merical

Emir Ceran
Emir Ceran
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