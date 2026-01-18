Haberler

Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Menzil lideri Muhammed Saki Erol'un İzmir'in Karabağlar ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaydedilen görüntüler gündem oldu. Ortaya çıkan kalabalık dikkat çekerken, bölgede böylesi büyük bir topluluğun bir araya gelmesi farklı yorumlara neden oldu.

  • Menzil lideri Muhammed Saki Erol, İzmir'in Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkisine ziyaret gerçekleştirdi.
  • Muhammed Saki Erol, İzmir Yeşilyurt semtine geldiğinde yüzlerce kişi tarafından karşılandı.
  • Ziyaret sırasında oluşan kalabalık, sosyal medya platformlarında paylaşılarak gündem oldu.

Menzil lideri Muhammed Saki Erol'un İzmir'in Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkisine gerçekleştirdiği ziyaret, bölgede alışılmadık bir kalabalığa neden oldu. Ziyaret sırasında oluşan yoğunluk, çevrede yaşayan vatandaşların da dikkatini çekti.

YEŞİLYURT'TA YÜZLERCE KİŞİLİK KARŞILAMA

Muhammed Saki Erol, İzmir Yeşilyurt semtine geldiği sırada yüzlerce kişi tarafından karşılandı. Kalabalığın oluşturduğu görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılarak gündem oldu.

İZMİRLİLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Olay, özellikle İzmirli kullanıcılar arasında şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, bölgede böylesine büyük bir topluluğun bir araya gelmesi farklı yorumlara neden oldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıferhat toraman:

din tüccarları

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBy_ Aslan:

laik izmirin uykusu kaçmıştır

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Demir:

Allah akıl fikir versin.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızfg2skwb4t:

kula kulluk edenler topluluğu

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan:

Uyuşturucudan da tehlikeli bir şey, din ile tarikat kurmak . Sadece bizim ülkemizde değil Amerika da böyle hristiyan tarikatlarla savaşıyor .

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla

