Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Menzil lideri Muhammed Saki Erol'un İzmir'in Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkisine gerçekleştirdiği ziyaret, bölgede alışılmadık bir kalabalığa neden oldu. Ziyaret sırasında oluşan yoğunluk, çevrede yaşayan vatandaşların da dikkatini çekti.

YEŞİLYURT'TA YÜZLERCE KİŞİLİK KARŞILAMA

Muhammed Saki Erol, İzmir Yeşilyurt semtine geldiği sırada yüzlerce kişi tarafından karşılandı. Kalabalığın oluşturduğu görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılarak gündem oldu.

İZMİRLİLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Olay, özellikle İzmirli kullanıcılar arasında şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, bölgede böylesine büyük bir topluluğun bir araya gelmesi farklı yorumlara neden oldu.