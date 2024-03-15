Menderes Durgut kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Günyüzü Belediye Başkan adayı Menderes Durgut kaç yaşında, nereli?
Menderes Durgut kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum- Günyüzü Belediye Başkan adayı Menderes Durgut kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Erzurum -Günyüzü Belediye Başkan adayı olan Menderes Durgut hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Menderes Durgut'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Menderes Durgut kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Günyüzü Belediye Başkan adayı Menderes Durgut kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MENDERES DURGUT KİMDİR?
Menderes Durgut, Yeniden Refah Partisi Erzurum - Günyüzü Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Erzurum - Günyüzü Belediye Başkan adayı Menderes Durgut belediye başkanıdır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.