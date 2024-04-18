Son günlerde gündeme gelen isimlerden biri olan Meliha Akyol'un kim olduğu araştırılıyor. Aracını yanlış yere park ettiği gerekçesiyle vatandaşlar tarafından polise şikayet edilen Meliha Akyol, şikayetçi olan vatandaşlar ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Peki, Meliha Akyol kimdir? AK Parti Yalova milletvekili Meliha Akyol kaç yaşında, nereli?

MELİHA AKYOL KİMDİR?

İstanbul doğumludur. Harita Mühendisi; KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisidir. 2001 yılında AK PARTİ Yalova Kadın Kolları Kurucu Başkanı olarak göreve başladı. 11 yıl bu görevi ifa etti. 2012 - 2014 yılları arasında Ana Kademe İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde İl Belediye Meclisi Üyesi seçildi. 2 yıl Belediye Encümen Üyeliği görevi yaptı. 5 Aralık 2015 tarihinde Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi seçildi. Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak 2 yıl Birinci Bölge Sorumlusu, son 1 yıl İç Anadolu Teşkilat Sorumlusu oldu. Orta düzeyde İngilizce bilen Akyol, evli ve 2 çocuk annesidir.

MELİHA AKYOL HANGİ PARTİLİ?

Siyasi kariyerine 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Yalova Kadın Kolları'nın Kurucu Başkanı olarak atılan Akyol, bu görevi 11 yıl boyunca sürdürmüştür.