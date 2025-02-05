Dillere pelesenk olan şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı İrem Derici, hem sahne performansı hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Melih Kunukcu kimdir? Melih Kunukcu kaç yaşında, mesleği ne?

MELİH KUNUKCU KİMDİR?

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yeni sevgilisi Melih Kunukcu ile olan ilişkisini sosyal medya üzerinden duyurdu. Derici, paylaşımına 'Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim' notunu düştü.

Yeni bir aşka yelken açan ve mutluluk pozlarını paylaşan Derici "Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim" notunu düştü.

Melih Kunkçu, profesyonel bir dansçı olarak tanınıyor ve dans dünyasında kendini duyurmuş bir isim. Nilüfer, Feride Hilal Akın ve Edis gibi sanatçılarla çalışmış olan Kunkçu, aynı zamanda birçok reklam filminde rol almıştır. Simge'nin "Önümüz Yaz" klibindeki dans performansı ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Dans ile müziği birleştirerek her ikisini de kariyer olarak benimseyen Melih Kunkçu, müzik prodüktörlüğü ve DJ'lik de yapmaktadır. DJ performanslarıyla ilgi gören Kunkçu, Melih Jön ismiyle tanınmaktadır. 10 yıllık bir dans geçmişine sahip olan Kunkçu, son 4 yıldır Türkiye ve yurt dışında ünlü mekanlarda DJ'lik yapmaktadır. Şu an müzik prodüktörlüğü ile uğraşmaktadır.