Mehmet Yıldırır kimdir? AK Parti Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldırır kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yıldırır kimdir? AK Parti Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldırır kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı olan Mehmet Yıldırır hakkında bilgiler merak ediliyor. Yıldırır'ın yaşı ve nereli olduğu konuları gündeme geldi.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldırır oldu. Peki, Mehmet Yıldırır kimdir? AK Parti Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldırır kaç yaşında, nereli?
MEHMET YILDIRIR KİMDİR?
- Mehmet Yıldırır, 1966 Gaziantep'te doğdu.
- Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi.
- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğünde, Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Biriminde uzman ve yönetici olarak 22 yıl görev yaptı. Mehmet Yıldırır, Nurdağı İlçe Belediye Başkanlığı görevine devam ediyor.
- Mehmet Yıldırır, ortay düzeyde İngilizce biliyor.
- Mehmet Yıldırır, evli ve 3 çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan Adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.