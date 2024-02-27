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Mehmet Yarka kimdir? AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka kaç yaşında, nereli?

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AK Parti'nin Şırnak Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Yarka'nın kim olduğu merak konusu oldu. Yarka'nın yaş bilgisi ve nereli olduğu konuları da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Mehmet Yarka kimdir? AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Şırnak Belediye Başkan adayı ise Mehmet Yarka oldu. Vatandaşlar, Mehmet Yarka'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mehmet Yarka kimdir? AK Parti Şırnak Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka kaç yaşında, nereli?

MEHMET YARKA KİMDİR?

  • Yarka, 1963 yılında Şırnak'ta doğdu.
  • İş insanı Mehmet Yarka, 2004 yılında Ak Parti'den Şırnak belediye başkan adayı oldu ancak kazanamadı.
  • 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı olmuştur.
  • Şırnak spor ile Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası'nda başkanlık görevlerinde bulunan Mehmet Yarka, lise mezunu ve evli;3 çocuk babasıdır.
Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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