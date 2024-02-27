Mehmet Yarka kimdir? AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Şırnak Belediye Başkan adayı ise Mehmet Yarka oldu. Vatandaşlar, Mehmet Yarka'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mehmet Yarka kimdir? AK Parti Şırnak Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka kaç yaşında, nereli?

MEHMET YARKA KİMDİR?