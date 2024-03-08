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Mehmet Tolga Bektaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı Mehmet Tolga Bektaş kimdir?

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TİP'in aday tanıtım toplantıları ile yeni 31 Mart 2024 yerel seçim adaylarını açıklamaya devam ediyor. Peki, Mehmet Tolga Bektaş kimdir? TİP İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı Mehmet Tolga Bektaş kimdir?

TİP'in birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Mehmet Tolga Bektaş kimdir? TİP İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı Mehmet Tolga Bektaş kimdir?

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ İSTANBUL ŞİŞLİ ADAYI KİM?

TİP Şişli Belediye Başkan Adayı Mehmet Tolga Bektaş oldu.

MEHMET TOLGA BEKTAŞ KİMDİR?

Mehmet Tolga Bektaş hakkında detaylı bilgiler paylaşıldığında sayfamızda yayınlanacaktır.

TİP HAKKINDA

TİP, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "TİP" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
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