Mehmet Soylu kimdir? CHP Diyarbakır Bismil Belediye Başkan Adayı Mehmet Soylu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Diyarbakır Bismil Belediye Başkan adayı ise Mehmet Soylu. Mehmet Soylu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET SOYLU KİMDİR?

Mehmet Soylu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Bismil Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.