Mehmet Nuray Aydınoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mehmet Nuray Aydınoğlu geliyor. Peki, Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun hayatı, biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler haberimizde...

Deprem uzmanı Mehmet Nuray Aydınoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Mehmet Nuray Aydınoğlu kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte detaylar...

MEHMET NURAY AYDINOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi'dir. Mehmet Nuray Aydınoğlu, 1965 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ardından aynı üniversitede yani İTÜ'de deprem alanında (deprem mühendisliği, yapı dinamiği) doktora yaptı ve ardından doçent oldu. Deprem alanında uzman isimlerden olan Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu 1992-2010 yılları arasında öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Şuanda ise Mehmet Nuray Aydınoğlu Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü öğretim üyesidir.