Mehmet Mustafa Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Kuşadası Belediye Başkan adayı Mehmet Mustafa Kaya kaç yaşında, nereli?
Mehmet Mustafa Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın- Kuşadası Belediye Başkan adayı Mehmet Mustafa Kaya kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Aydın -Kuşadası Belediye Başkan adayı olan Mehmet Mustafa Kaya hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mehmet Mustafa Kaya'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mehmet Mustafa Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Kuşadası Belediye Başkan adayı Mehmet Mustafa Kaya kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MEHMET MUSTAFA KAYA KİMDİR?
Mehmet Mustafa Kaya, Yeniden Refah Partisi Aydın- Kuşadası Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Aydın - Kuşadası Belediye Başkan adayı Mehmet Mustafa Kaya turizmcidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.