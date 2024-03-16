Mehmet Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Yavuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Kaya kaç yaşında, nereli?
Mehmet Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep- Yavuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Kaya kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Gaziantep -Yavuzeli Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kaya hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mehmet Kaya'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mehmet Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Yavuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Kaya kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MEHMET KAYA KİMDİR?
Mehmet Kaya, Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Yavuzeli Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Yavuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Kaya ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.