YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası
Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Mehmet Ercan Karakaş kimdir? Mehmet Ercan Karakaş kaç yaşında, nereli?

Mehmet Ercan Karakaş kimdir? Mehmet Ercan Karakaş kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Mehmet Ercan Karakaş, siyasi kariyeri ve akademik geçmişiyle dikkat çekiyor. Mehmet Ercan Karakaş kimdir?, kaç yaşında ve nereli? gibi sorular, kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor.

Kısa bir dönem Kültür Bakanı olarak da hizmet veren Mehmet Ercan Karakaş, kariyeri boyunca sosyal demokrasi hareketinin içinde aktif rol aldı. Birçok kişi Mehmet Ercan Karakaş'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Mehmet Ercan Karakaş kimdir? Mehmet Ercan Karakaş kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Ercan Karakaş'ın hayatı ve siyasi geçmişi hakkında merak edilenler...

MEHMET ERCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Mehmet Ercan Karakaş, 1945 yılında Çanakkale'de doğmuş Türk siyasetçidir. İlk ve ortaöğrenimini Çanakkale'de tamamladıktan sonra, İstanbul'da başladığı yükseköğrenimini Almanya'da Makine Yüksek Mühendisi olarak tamamlamıştır. Ayrıca, Duisburg Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler bölümünde de eğitim almıştır.

Almanya'da bulunduğu süre zarfında, Türk işçi ve ailelerine sosyal danışmanlık yapmış ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nde (SPD) on yıl boyunca çeşitli kademelerde görev almıştır. Ayrıca, Avrupa Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu'nda (HDF) dört dönem genel başkanlık yapmıştır.

1986 yılında Türkiye'ye döndükten sonra, SODEP-HP birleşmesiyle İstanbul'da SHP'ye katılmış ve il sekreterliği ile üç kez İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Daha sonra Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı yapmıştır. 1991 ve 1995 yıllarında İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, 1995 yılında kısa bir süre Kültür Bakanı olarak görev yapmıştır.

2005 yılında sinema sanatçısı Müjde Ar ile evlenen Karakaş, 2025 itibarıyla 80 yaşındadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Berk Atan ve Sude Zülal Güler çiftinden kötü haber
img

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
img

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri

Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para
28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.