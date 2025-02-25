Kısa bir dönem Kültür Bakanı olarak da hizmet veren Mehmet Ercan Karakaş, kariyeri boyunca sosyal demokrasi hareketinin içinde aktif rol aldı. Birçok kişi Mehmet Ercan Karakaş'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Mehmet Ercan Karakaş kimdir? Mehmet Ercan Karakaş kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Ercan Karakaş'ın hayatı ve siyasi geçmişi hakkında merak edilenler...

MEHMET ERCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Mehmet Ercan Karakaş, 1945 yılında Çanakkale'de doğmuş Türk siyasetçidir. İlk ve ortaöğrenimini Çanakkale'de tamamladıktan sonra, İstanbul'da başladığı yükseköğrenimini Almanya'da Makine Yüksek Mühendisi olarak tamamlamıştır. Ayrıca, Duisburg Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler bölümünde de eğitim almıştır.

Almanya'da bulunduğu süre zarfında, Türk işçi ve ailelerine sosyal danışmanlık yapmış ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nde (SPD) on yıl boyunca çeşitli kademelerde görev almıştır. Ayrıca, Avrupa Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu'nda (HDF) dört dönem genel başkanlık yapmıştır.

1986 yılında Türkiye'ye döndükten sonra, SODEP-HP birleşmesiyle İstanbul'da SHP'ye katılmış ve il sekreterliği ile üç kez İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Daha sonra Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı yapmıştır. 1991 ve 1995 yıllarında İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, 1995 yılında kısa bir süre Kültür Bakanı olarak görev yapmıştır.

2005 yılında sinema sanatçısı Müjde Ar ile evlenen Karakaş, 2025 itibarıyla 80 yaşındadır.