Mehmet Cemal Öztaylan kimdir? AK Parti Balıkesir- Bandırma Belediye Başkan adayı Mehmet Cemal Öztaylan kaç yaşında, nereli?
Mehmet Cemal Öztaylan kimdir? AK Parti Balıkesir- Bandırma Belediye Başkan adayı Mehmet Cemal Öztaylan kaç yaşında, nereli? Mehmet Cemal Öztaylan, AK Parti'nin Balıkesir-Bandırma Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Öztaylan'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Öztaylan'ın biyografisi ve politik kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor.
Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Cumhur İttifakı Balıkesir- Bandırma Belediye Başkan adayı Mehmet Cemal Öztaylan oldu. Peki, Mehmet Cemal Öztaylan kimdir? AK Parti Balıkesir- Bandırma Belediye Başkan adayı Mehmet Cemal Öztaylan kaç yaşında, nereli?
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN KİMDİR?
- Mehmet Cemal Öztaylan, 25 Kasım 1954'te Balıkesir Bandırma'da doğdu.
- Babasının adı Ali, annesinin adı Hadiye'dir. İktisatçı; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi.
- Ulaştırma Bakanlığı Müşavirliği görevinde bulundu.
- Özel sektör'de genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Bandırma Belediye Başkanlığına seçilerek bu görevi yürüttü. 19. Dönem Balıkesir Milletvekilidir.
- 19. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu.
- Öztaylan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Balıkesir- Bandırma Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.