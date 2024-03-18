Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli?
Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Konya-Kadınhanı Belediye Başkan adayı olan Mehmet Badem hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Peki, Mehmet Badem kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem oldu. Peki, Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli?
MEHMET BADEM KİMDİR?
- 1984 yılında Kadınhanı´nda doğan Mehmet BADEM, ilköğretimini Merkez İlkokulu'nda, orta öğrenimini Ata İçil Ortaokulunda, lise eğitimini ise Kadınhanı Sağlık Meslek Lisesi´nde tamamladı.
- Ön lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda tamamladıktan sonra lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden tamamlayan Mehmet BADEM, eğitimine Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünden devam etmektedir.
- Uzun yıllar Kadınhanı Belediyespor'da futbol oynayan Mehmet BADEM, futbol kariyerinin ardından 2 dönem kulüp yöneticiliği yapmıştır.
- Ardından futbol antrenörü olarak ilçemize hizmet vermiş olup, çeşitli kategorilerde TÜFAD tarafından yılın en centilmen antrenörü seçilerek bir çok ödüle layık görülmüştür.
- Kadınhanı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ve KONESOB Disiplin Kurulu Başkanı olan Mehmet BADEM, 2006 yılından beri baba mesleği olan kasaplık mesleğini yapmaktadır.
- Mehmet BADEM evli ve üç çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.