Türk siyasetinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Mehmet Atmaca, hem siyasi kariyeri hem de iş dünyasındaki başarılarıyla gündemde. Saadet Partisi'ndeki aktif rolü ve Bursa milletvekili olarak yürüttüğü görevleriyle tanınan Atmaca, aynı zamanda inşaat sektöründe önemli projelere imza atmış bir mühendis olarak da biliniyor. Peki, Mehmet Atmaca kimdir? Mehmet Atmaca kaç yaşında, nereli hangi partiden? Mehmet Atmaca'nın özel hayatına ve siyasi hayatına dair detaylar haberimizde...

MEHMET ATMACA KİMDİR?

Mehmet Atmaca, 1966 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına İnegöl Lisesi'nde başlayan Atmaca, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ardından yüksek lisans eğitimini Osmangazi Üniversitesi'nde mevcut yapıların performans değerlendirmesi ve depreme dayanıklı yapı tasarımı üzerine tamamlayarak akademik bilgisini pratiğe dönüştürdü.

Profesyonel kariyerine serbest mühendis olarak başlayan Atmaca, özel sektörde farklı firmalarda genel müdürlük görevleri üstlendi. Türkiye ve yurt dışında yüksek yapı ve endüstriyel yapılar konusunda birçok projeye imza atarak sektörde adından söz ettirdi.

Siyasi hayatına Refah Partisi'nden Alanyurt Belediye Meclis Üyesi olarak başlayan Mehmet Atmaca, 2013 yılında Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı görevine getirildi. 2021'de Bursa'da 8. Olağan İl Kongresi ile tekrar il başkanı olan Atmaca, günümüzde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve 28. Dönem Bursa Milletvekili olarak görev yapmaktadır.

MEHMET ATMACA KAÇ YAŞINDA?

1966 doğumlu olan Mehmet Atmaca, 2025 yılı itibarıyla 59 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan hem iş dünyası hem de siyaset tecrübesi, onun alanında güvenilir bir isim olmasını sağlamaktadır.

MEHMET ATMACA NERELİ?

Mehmet Atmaca, Trabzon'un Çaykara ilçesi kökenli bir siyasetçidir. Karadeniz'in bu köklü yerleşiminden gelen Atmaca, eğitim ve iş hayatını farklı şehirlerde sürdürerek köklü bir deneyim birikimi oluşturmuştur.

MEHMET ATMACA HANGİ PARTİDEN?

Mehmet Atmaca, siyasi hayatında Saadet Partisi çatısı altında önemli görevler üstlenmiştir.

2013: Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı

2021: 8. Olağan Bursa İl Kongresi ile yeniden İl Başkanlığı

Günümüzde: Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve Bursa Milletvekili

Atmaca, parti içinde aktif bir şekilde politika üretmeye devam ederek hem yerel hem de ulusal siyasette etkili bir rol oynamaktadır.

MEHMET ATMACA HANGİ MARKANIN SAHİBİ?

Mehmet Atmaca, iş dünyasında da önemli bir isimdir. İnşaat sektörü başta olmak üzere, Türkiye ve yurt dışında yüksek yapı ve endüstriyel projelerde görev almıştır. Kendi markası ve şirketi ile sektörde hem teknik hem de yönetim alanında başarıya ulaşmış bir girişimcidir.

Atmaca'nın iş dünyasındaki başarıları, onu sadece siyasi bir figür olarak değil, aynı zamanda güvenilir bir iş insanı olarak da ön plana çıkarmaktadır.