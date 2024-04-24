Mehmet Ali Yılmaz kimdir, neden öldü? Mehmet Ali Yılmaz kaç yaşındaydı ve nereli?

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MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 yılında Of'da doğdu ve - 24 Nisan 2024 yılında Beşiktaş, İstanbul'da vefat etti. Türk siyasetçi ve iş insanı. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı. Medya alanında da yatırımları vardır. İnternet üzerinden yayın yapan "TVem" kanalı, Trabzon'da eskiden yayın yapan Zigana TV ve hâlâ yayın yapan Zigana FM, Karadeniz, Türk Sesi gibi medya kuruluşları kendisine aittir.

MEHMET ALİ YILMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Alınan bilgiye göre, bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapan Yılmaz, Beşiktaş'taki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybetti. İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi. Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz (78), evinde ölü bulundu.