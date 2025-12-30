Haberler

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı: Çok büyük özür diliyorum

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı: Çok büyük özür diliyorum
Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bugün yeniden ifade verdi. Ersoy, ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği belirtilirken; Ersoy'un "Bugün gazeteci Akif, insan olan Akif'ten, insan kardeşlerinden, toplumdan, yaratıcısından yaptıkları nedeniyle büyük bir pişmanlık duymakta ve çok büyük özür dilemektedir" dediği kaydedildi.

  • Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
  • Mehmet Akif Ersoy, 'çok büyük özür diliyorum' ifadesini kullandı.
  • Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi, soruşturmaya katkı sağlamadığı gerekçesiyle yeniden cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu çok sayıda isim 9 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın tutuklama talep ettiği Ersoy ile Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan, 11 Aralık'ta "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Saç ve kan örneklerinden uyuşturucu testi 'pozitif' çıkan Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddelerine rastlanmıştı.

EK İFADE VERDİ

Bugün ise sıcak bir gelişme yaşandı. Ersoy, cezavinden ek ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Ersoy'un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi. Ersoy, yaklaşık 3 saat soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

İtirafçı olmak için ifade vermek isteyen Ersoy, uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Uyuşturucu partilerine dair de bilgi veren Ersoy'un tahliyesini talep ettiği belirtildi.

Ersoy'un "Bugün gazeteci Akif, insan olan Akif'ten, insan kardeşlerinden, toplumdan, yaratıcısından yaptıkları nedeniyle büyük bir pişmanlık duymakta ve çok büyük özür dilemektedir" dediği kaydedildi.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, Ersoy'un uyuşturucu kullandığının zaten Adli Tıp Kurumu tarafından verilen raporla sabit olduğu, kiraladığı evde yapılan partilerin de bilindiği için Ersoy'un ifadesinin soruşturmaya katkı sağlamadığı ifade edildi. Ersoy, yeniden tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

