Megakenti sarsan fırtınadan geriye bu görüntüler kaldı
Şiddetli lodos ve fırtına megakentte hayatı alt üst etti. Çok sayıda evin çatısı uçarken; onlarca ağaç da devrildi. Sahil bölgelerinde tekneler de zarar gördü. Fırtınanın ardından çekilen görüntüler, fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerinde saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtınanın etkisiyle 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması olayı yaşandı.
Kentte İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında toplam 97 iç ve dış hat seferinin iptal edildi. Fırtına deniz ulaşımını da etkiledi, Boğaz trafiğe bir süre kapalı kaldı, vapur seferleri iptal edildi.
FIRTINADAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI
Tuzla, Kartal ve Pendik sahilinde 45 tekne zarar gördü. Fırtınanın ardından çekilen görüntüler ise fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.