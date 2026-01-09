Haberler

Megakenti sarsan fırtınadan geriye bu görüntüler kaldı

Megakenti sarsan fırtınadan geriye bu görüntüler kaldı Haber Videosunu İzle
Megakenti sarsan fırtınadan geriye bu görüntüler kaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şiddetli lodos ve fırtına megakentte hayatı alt üst etti. Çok sayıda evin çatısı uçarken; onlarca ağaç da devrildi. Sahil bölgelerinde tekneler de zarar gördü. Fırtınanın ardından çekilen görüntüler, fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerinde saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtınanın etkisiyle 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması olayı yaşandı.

Kentte İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında toplam 97 iç ve dış hat seferinin iptal edildi. Fırtına deniz ulaşımını da etkiledi, Boğaz trafiğe bir süre kapalı kaldı, vapur seferleri iptal edildi.

FIRTINADAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Tuzla, Kartal ve Pendik sahilinde 45 tekne zarar gördü. Fırtınanın ardından çekilen görüntüler ise fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı

Fuhuştan tutuklanan kadının talebi operasyonu gölgede bıraktı
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi

Kimse beklemiyordu! Süper Lig devinden Enes Ünal sürprizi
Nedim Şener'den Özgür Özel'in Suriye açıklamalarına tepki: Büyük ayıp

Nedim Şener'den Özgür Özel'in Suriye açıklamalarına tepki: Büyük ayıp
Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde

Sörloth Real Madrid'i de boş geçmedi! İşte finale yükselen takım
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu