Üye Girişi
Haberler

Meclis tatile mi girdi, Meclis tatili ne zaman bitiyor 2024?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatil tarihi, gündemdeki konu başlıklarını takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl temmuz ayında tatile çıkmayan Meclis'in tatile gireceği tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meclis tatile mi girdi, Meclis tatili ne zaman bitiyor 2024?

Temmuz ayının sonlarına yaklaşıldığında, TBMM'nin tatil tarihleri merak konusu oldu. Meclis'in ne zaman tatile gireceği, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her yıl 1 Temmuz'da tatile giren Meclis, bu yıl yoğun gündemi nedeniyle çalışmalarına devam etme kararı almıştı. Peki, Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek? Yeni dönem ne zaman başlayacak? sorularının cevaplarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

MECLİS TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeleri içeren ve kamuoyunda tartışmalara neden olan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi," TBMM Genel Kurulu'nda sabaha karşı kabul edilerek yasalaştı.

Bu kanun, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Oylama sonrası Meclis 30 Temmuz tarihi itibariyle tatile girdi. Yeni dönemin 1 Ekim'de başlayacağı açıklandı.

Tatil kararı bugün ayınlanan Resmi Gazete kararı ile resmileşti:

Meclis tatile mi girdi, Meclis tatili ne zaman bitiyor 2024?

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Türkiye Tatil Gündem Politika Dünya Haberler

İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken 'savaş' açıklaması

İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken "savaş" açıklaması

 İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

 Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Bakmadan Geçme

31 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 31 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 31 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Meclis tatile mi girdi, Meclis tatili ne zaman bitiyor 2024? 31 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Bağcılar, Bahçelievler, Ataşehir elektrik kesintisi! 31 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Sincan, Çubuk, Beypazarı elektrik kesintisi! 31 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 31 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 31 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 31 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 31 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 31 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 31 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 31 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Türkiye olimpiyatlarda kaç altın, gümüş ve bronz madalya aldı? Türkiye'nin madalya sayısı! Olimpiyat madalyası altın mı, değeri ne kadar?
Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title