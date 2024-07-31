Meclis tatile mi girdi, Meclis tatili ne zaman bitiyor 2024?

Temmuz ayının sonlarına yaklaşıldığında, TBMM'nin tatil tarihleri merak konusu oldu. Meclis'in ne zaman tatile gireceği, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her yıl 1 Temmuz'da tatile giren Meclis, bu yıl yoğun gündemi nedeniyle çalışmalarına devam etme kararı almıştı. Peki, Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek? Yeni dönem ne zaman başlayacak? sorularının cevaplarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

MECLİS TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeleri içeren ve kamuoyunda tartışmalara neden olan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi," TBMM Genel Kurulu'nda sabaha karşı kabul edilerek yasalaştı.

Bu kanun, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Oylama sonrası Meclis 30 Temmuz tarihi itibariyle tatile girdi. Yeni dönemin 1 Ekim'de başlayacağı açıklandı.

Tatil kararı bugün ayınlanan Resmi Gazete kararı ile resmileşti: