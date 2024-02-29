Üye Girişi
Haberler

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024? TBMM hangi gün açılıyor?

Güncelleme:

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024? TBMM hangi gün açılıyor? 31 Mart 2024 yerel seçimleri sebebiyle faaliyetlerine ara veriyor. Tatile girmeye hazırlanan Meclis'in tekrar ne zaman açılacağı ise merak konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılacak soruları araştırılıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 31 Mart 2024 seçimleri sebebiyle faaliyetlerine ara veriyor. TBMM'nin son olarak 8. Yargı Paketi'ni görüşmesi bekleniyor. TBMM'nin ne zaman tatile gireceği araştırılıyor. Aynı zamanca Meclis'in tatil sonrası ne zaman açılacağı da merak konusu. MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024? TBMM hangi gün açılıyor?

MECLİS TATİLE Mİ GİRİYOR?

Yerel seçimlere hazırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine odaklanıyor. TBMM, 29 Şubat'ta başlayacak olan tatil öncesinde son çalışmalarını sürdürüyor.

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Seçim süreci nedeniyle ara verecek olan Meclis, 31 Mart seçimlerinin ardından görevine kaldığı yerden devam edecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Meclis Tv Hukuk Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Memduh Büyükkılıç kimdir? AK Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç kaç yaşında, nereli? Tahsin Babaş kimdir? AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş kaç yaşında, nereli? Can Ilgaz kimdir, öldü mü? Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz neden öldü, kaç yaşında? Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu neden öldü? Can Ilgaz'ın hastalığı nedir? YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sonuç görüntüleme ekranı! Mevlüt Akgün kimdir? AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli? DEM Parti Trabzon Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Trabzon adayı Leyla Üzüm ve Samedin Gündoğan kimdir? Ülkü Öcal kimdir? AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kaç yaşında, nereli? Mehmet Halis Bilden kimdir? AKP Diyarbakır Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kaç yaşında, nereli? MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024? TBMM hangi gün açılıyor? Mehmet Şimşek kimdir? AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tokat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat adayı Dilber Demir ve Reşat Yıldız kimdir? KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! Alev çocuğu doğuracak mı? Fatih Doğa'ya geri dönecek mi? Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman tatile giriyor, ne zaman kapanır? DEM Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ adayı Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title