MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024? TBMM hangi gün açılıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi 31 Mart 2024 seçimleri sebebiyle faaliyetlerine ara veriyor. TBMM'nin son olarak 8. Yargı Paketi'ni görüşmesi bekleniyor. TBMM'nin ne zaman tatile gireceği araştırılıyor. Aynı zamanca Meclis'in tatil sonrası ne zaman açılacağı da merak konusu. MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024? TBMM hangi gün açılıyor?

MECLİS TATİLE Mİ GİRİYOR?

Yerel seçimlere hazırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine odaklanıyor. TBMM, 29 Şubat'ta başlayacak olan tatil öncesinde son çalışmalarını sürdürüyor.

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Seçim süreci nedeniyle ara verecek olan Meclis, 31 Mart seçimlerinin ardından görevine kaldığı yerden devam edecek.