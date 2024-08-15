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MECLİS AÇILIŞ TARİHİ 2024: TBMM ne zaman açılacak? 29. Dönem açılış bilgisi…

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Meclis ne zaman açılacak? 29. Dönem yeni yasama dönemi hangi tarihte başlıyor? Yoğun bir çalışma döneminin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girdi. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa, en düşük emekli maaşı ve 9. Yargı Paketi gibi önemli düzenlemeler Meclis'te görüşülerek kabul edildi. TBMM, 30 Temmuz'da tatile girdi ve hangi tarihte açılacağı sık sık araştırılıyor. Peki, Meclis ne zaman açılıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman göreve başlıyor ve 2024 meclis açıldı mı soruları sıklıkla araştırılıyor. Meclis hangi tarihte açılacak? 2024 TBMM açıldı mı? 29. dönem milletvekilleri ne zaman göreve başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı çalışmalarına 1 Ekim 2023'te başlamış ve yoğun bir çalışma temposunun ardından 30 Temmuz'da tatile girmişti. TBMM'nin 29. Dönemi, 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te yeniden toplanarak başlayacak.

MECLİS AÇILIŞ TARİHİ 2024: TBMM ne zaman açılacak? 29. Dönem açılış bilgisi…

Genel Kurul'da görüşülen ve kabul edilen kanun teklifleri arasında, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kamuda tasarruf tedbirleri, kripto varlıklarla ilgili düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik hükümler, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasına dair kanun teklifi ve 9. Yargı Paketi ile ekonomiye dair çeşitli düzenlemeler yer alıyor. Bu teklifler, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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