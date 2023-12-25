MEB 9.sınıf Coğrafya 1.dönem 2.yazılı soruları! 9. sınıf Coğrafya açık uçlu sorular!

MEB, ortaokul ve lise öğrencileri için ortak yazılı sınavlar düzenleyecek. Öğrenciler tarafından 9. sınıf Coğrafya yazılı soruları araştırılıyor. 1. Dönem 2.yazılı sınavında hangi konular yer alacak merak konusu oldu. Arama motorlarında 9.sınıf sınav konuları sorgulatılıyor. İşte, 9. Sınıf coğrafya 1.dönem 2.yazılı soruları!

ORTAK YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve lise öğrencileri için Türkçe, matematik ve Türk dili ve edebiyatı dersleri için ortak yazılı sınavlar düzenleyecek. Sınavlar ülke genelinde yapılacak ve yeni sınav uygulaması getirilmeyecek. Bu kapsamda, ülke genelindeki ilk ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için yarın, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

9.SINIF COĞRAFYA 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

9. Sınıf Coğrafya 1. dönem 2. yazılı soruları için tıklayınız.